Il campionato quest’anno sta appassionando tutti.

La Serie A a nove giornate dalla fine vede ancora la lotta Scudetto aperta con il Napoli a soli due punti dalla Juventus.

Faustino Asprilla, ex attaccante del Parma, ha parlato della lotta scudetto ai microfoni di Premium Sport: “Non so come andrà a finire. Il Napoli non vince da trent’anni, mentre la Juventus vince sempre. Io spero che alla fine la spunterà il Napoli, sarebbe bello per i suoi tifosi e la sua città”.

