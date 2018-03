Ass. Borriello: “Abbiamo una tifoseria matura, i tifosi devono sostenere il Napoli”

Ciro Borriello, Assessore dello sport del Comune di Napoli, è intervuto a Radio Kiss Kiss Napoli.

Queste le sue parole: “E’ un’ingiustizia non far andare i tifosi del Napoli a sostenere la propria squadra. Ora abbiamo delle tifoserie mature che vogliano soltanto sostenere e cantare per la squadra. Durante la riunione svoltasi in questi giorni a causa del divieto trasferte ho detto che vanno fatti dei percorsi dove anche i Parlamentari eletti napoletani dovranno esser presenti.

L’azione del terzo goal del Napoli è una sinfonia, un’azione con due tocchi e via è spettacolare ma oltre a giocare bene dobbiamo vincere il tricolore”.

A cura di Sabrina Fiorenzano

