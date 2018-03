Ass.Borriello: “Il San Paolo per la Supercoppa Italiana”

L’assessore allo sport del comune di Napoli, Ciro Borriello, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

“Per ospitare la Supercoppa Italiana, vogliamo far sapere a Malagò che Napoli c’è. Il San Paolo è uno stadio sicuro, le norme vengono osservate in ogni gara. La prefettura fa sempre un ottimo lavoro e si seguiranno tutte le indicazioni. Il terzo anello? Stiamo pensando a come coprirlo, perché è veramente brutto così. Ora come ora è un deposito di sediolini che noi andiamo a staccare quando si rompe qualche sediolino da un’altra parte. Anche io sono un frequentatore dello stadio, conosco le difficoltà di frequentarlo in quelle condizioni, ma noi abbiamo dei progetti pronti. Stiamo affrontando difficoltà oggettive e chiediamo scusa agli appassionati, ma non è solo responsabilità nostra”.

