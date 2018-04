Ass. Borriello: “Universiadi? Ci sono delle criticità ma non sono preoccupato”

Ciro Borriello, assessore allo Sport del Comune di Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Marte del progetto di portare a Napoli le Universiadi e dell’ultimatum imposto al Comune.

“Universiadi a rischio? Il commissario Latella ha semplicemente ribadito che si è partiti un po’ ritardo. Le preoccupazioni maggiori sono legate all’affido delle opere e ai trasporti. Ho sentito parlare di ridimensionamento, ma non so precisamente a cosa si riferiva il commissario. I lavori da eseguire riguardano la sicurezza e saranno completati. Ci sono criticità, ma è esagerato mettere a rischio una manifestazione del genere a Napoli. Le criticità ci sono, ma noi ci crediamo e tutti lavoriamo affinché le Universiadi si facciano. Screzi tra De Luca e De Magistris? Ci sono squadre che operano in piena sinergia, l’impegno quotidiano è costante e da parte mia non sono affatto preoccupato. Piano B? Siamo noi il piano B, le Universiadi dovevano essere ospitate altrove e sono state poi assegnate a Napoli”.

