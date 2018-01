Asse. Borriello: “Stadio a Melito? Club autonomo ma i tifosi vogliono vedere il Napoli al San Paolo”

L’assessore allo Sport, Ciro Borriello, è intervenuto ai microfoni di TeleclubItalia ed ha parlato della questione relativa allo stadio San paolo. Queste le sue parole:

“Stadio e centro sportivo a nord di Napoli? Non lo so, in questi anni ci sono state tante iniziative del calcio Napoli, come a Ponticelli. Il Napoli è una società importante, autonoma e se ha trovato terreno può tornare almeno da Castelvolturno alla provincia di Napoli. Da un lato può fare piacere mentre il Napoli vogliono vederlo magari al San Paolo. Intanto abbiamo inserito il San Paolo nei lavori per l’Universiadi così guadagniamo tempo per i lavori. Nella prima delibera c’era anche una misura importante per brandizzare con led e maxi schermi i piloni. Lo faremo con i lavori di bullonatura ed i sediolini a fine stagione. Terzo anello? Non c’è più niente da fare per recuperarlo per i danni lamentati dai cittadini che vivono in zona e avvertono vibrazioni. Scacco matto amministrazione per dare lo stadio e scaricare su ADL ogni responsabilità? Difficile mettere insieme un Comune ed una azienda che fa spettacolo. Noi tuteliamo una struttura pubblica, anche se la società si chiama Napoli. Alla fine dei lavori che tanto desiderano i tifosi noi vogliamo lavorare ad una convenzione che possa dare più libertà ed un rapporto migliore. Sediolini? Vorremmo iniziare i lavori per la fine della stagione”.