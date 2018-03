Astori, Ancelotti: “Che notizia terribile. Davide non ti dimenticheremo”

Che notizia terribile, quanta tristezza… Tutto il mio affetto ai familiari e agli amici di Davide, alla Fiorentina e ai suoi tifosi, e a tutto il calcio italiano. Non ti dimenticheremo. RIP Such a tragedy, words cannot express the sorrow. Sending my deepest condolences to Davide's family and friends, Fiorentina, the fans and all of Italian football. We will never forget you. RIP

