Astori con la Viola nel destino, capitano per l’eternità nella squadra degli angeli

“Non muore chi vive nei cuori di chi resta”, così vogliamo ricordare Davide Astori, Capitano della Fiorentina.

Il difensore è stato trovato privo di vita nella camera d’albergo a Udine, dove si trovava con la squadra in attesa di giocare alle 15. Ma un presidente più forte ha voluto che Astori fosse schierato nella sua rosa, non ha aspettato, il suo “calciomercato” è sempre aperto perché a lui tutto è concesso.

Chi ha conosciuto Davide Astori lo descrive come un ragazzo umile, generoso e dedito alla famiglia. Innamorato della compagna Francesca Fioretti e della loro piccola Vittoria, bimba di due anni. Si racconta di un ragazzo con forza e determinazione, timido e con un grande animo, con forti valori.

Lunedì doveva arrivare la firma del rinnovo che lo legava a vita alla Fiorentina.

LA CARRIERA

Davide Astori aveva 31 anni, difensore mancino, nativo di San Giovanni Bianco e cresciuto a San Pellegrino Terme. La sua carriera calcistica iniziò nelle giovanili del Milan. Nel 2006-2007 viene ceduto in prestito al Pizzighettone, in Serie C1, collezionando 27 presenze e segnando la sua prima rete tra i professionisti. Nella stagione 2007-08 torna al Milan ma passa, in prestito, alla Cremonese in Serie C1. Astori collezionerà tra campionato e play-off 33 presenze.

Il Cagliari lo nota e lo vuole, lo acquista in comproprietà per la cifra di 1.200.000 €. Il suo debutto in Serie A sarà il 14 settembre 2008, a 21 anni. Colleziona 10 presenze nella sua prima stagione sarda. Il primo gol nella massima serie arriva contro la Fiorentina. Segue un’altra stagione da titolare con 36 presenze su 38 gare complessive.

Astori subirà un grave infortunio contro il Napoli dopo un duro intervento di Lavezzi che gli fratturò il perone. Per lui tre mesi di stop.

Nel 2014 la Roma lo acquista in prestito. L’esordio con la maglia giallorossa fu contro la Fiorentina. Il 19 settembre debutta ufficialmente in Champions League, durante il match giocato contro i russi del CSKA Mosca. Conclude la sua stagione in giallorosso, totalizzando 29 presenze ed 1 rete.

Dopo aver debuttato e segnato contro la Fiorentina, la società viola lo acquista con prestito oneroso il 4 agorsto 2015. Il 23 agosto farà il suo esordio. Il primo gol in maglia viola arriva contro il Crotone. Durante il ritivo estivo 2017/2018, in seguito all’addio di Gonzalo Javier Rodríguez, viene nominato capitano.

Entra nel giro della Nazionale maggiore il 6 agosto 2010, Prandelli lo convoca per l’amichevole contro la Costa d’Avorio ma non viene schierato. Il suo esordio in Nazionale avviene il 29 marzo 2011, a 24 anni, nell’amichevole Ucraina-Italia. Lo stesso Prandelli, il 3 giugno 2013, lo convoca tra i 23 giocatori che parteciperanno alla FIFA Confederations Cup 2013 in Brasile. Il suo primo gol in Nazionale arriva proprio durante la competizione il 30 giugno 2013.

Astori ha disputato un totale di 392 match ufficiali tra professionisti e Nazionale, siglando 9 reti.

