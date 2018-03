Astori, il fratello: “Ci avete dimostrato quanto volevate bene al mio Davide”

Si sono tenuti, questa mattina, i funerali di Astori.

Marco Astori, fratello del difensore e capitano della Fiorentina Davide Astori, ha letto il seguente messaggio durante la celebrazione del funerale: “Vi ringrazio per essere venuti. In questi giorni ci avete dimostrato quanto volevate bene al mio Davide. Non ci sono tante parole, dicevo sempre a lui che quando faceva le interviste diceva sempre le stesse cose e quindi faccio la stessa cosa anche io: un abbraccio forte a Francesca, a Vittoria e a tutti. Ciao Davide”.

