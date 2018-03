La scomparsa di Davide Astori è stata un duro colpo per tutti gli appassionati di calcio e, in particolar modo, per i tifosi della Fiorentina.

E proprio da un tifoso viola è nata una bellissima iniziativa: una petizione che intende raccogliere più firme possibili con lo scopo di intitolare il nuovo stadio della Fiorentina allo sfortunato difensore, venuto a mancare, tragicamente, nella notte tra sabato e domenica in un albergo di Udine, dove si trovava con la sua squadra.

