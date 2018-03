Atalanta, ampio turnover contro la Juventus

Dopo la delusione per l’immeritata eliminazione in Europa League, l’Atalanta torna di nuovo a concentrarsi sul campionato e, nello specifico, alla sfida contro la Juventus.

Sarà la prima di due partite nel giro di 72 ore, visto che le due squadre si ritroveranno mercoledì per il ritorno della semifinale di Coppa Italia (all’andata vittoria dei bianconeri per 1-0). Possibile ampio turnover per Gasperini, a causa delle fatiche europee ed anche in vista della Coppa, che potrebbe operare ben otto cambi: riposo per Ilicic, Toloi e Gomez, mentre Petagna è infortunato. Troverà, dunque, spazio Cornelius, ma anche giocatori meno impiegati come Gollini, Gosens, Mancini, Haas, Palomino e potrebbe esserci anche l’esordio dell’ex Spal Rizzo: lo riporta la Gazzetta dello Sport.

