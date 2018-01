L’Atalanta sul proprio sito ufficiale ha ricordato ai propri tifosi il divieto di fumo sugli spalti.

La Società, come consuetudine in occasione di ogni match casalingo, ricorda che in tutti i settori dello stadio di Bergamo, anche per la stagione 2017-2018, è in vigore il divieto di fumo.

Domani, domenica 21 gennaio, oltre al match Atalanta-Napoli, nello stadio nerazzurro scende in campo anche il fair-play della salute per vivere tutti insieme la partita all’insegna dello sport e del benessere.