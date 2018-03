L’Atalanta è pronta a riscattare Cristante dal Benfica per poi cederlo in estate: Roma, Juventus, Inter e Napoli pronte all’asta.

L’Atalanta acquisterà l’intero cartellino del centrocampista dal Benfica per poi scatenare l’asta in estate. Lo rivela Tutto sport che svela anche le cifre: 4 milioni per riscattare il prestito, poi una base d’asta in estate di 30 milioni.

In prima fila per l’ex Milan c’è la Roma, poi Juventus, Inter e Napoli. Ma non solo Italia, il centrocampista interessa anche ad Arsenal, Liverpool, Tottenham e West Ham.

Comments

comments