Atalanta-Napoli, la sfida infinita: tutto pronto per il terzo atto

Atalanta-Napoli non sarà mai una partita normale per i tifosi azzurri. Dalla monetina di Alemao al pesante 5-1 subito dopo il ritorno in Serie A, la sfida con gli orobici è una delle più sentite.

Ma oggi, Atalanta-Napoli è soprattutto una sfida nella sfida tra i due allenatori, Gian Piero Gasperini e Maurizio Sarri: ultimamente il tecnico piemontese ha messo parecchi sgambetti al collega toscano. Basti pensare al doppio successo atalantino nello scorso campionato e all’affermazione del San Paolo in Coppa Italia.

Quello che si giocherà domenica alle 12:30, sarà il terzo incrocio tra le due squadre in questa stagione: il primo, risalente allo scorso agosto, vide il Napoli imporsi per 3-1, dopo un primo tempo di grande sofferenza; il secondo è, invece, la già citata vittoria degli orobici per 2-1, che ha sancito l’eliminazione degli azzurri dalla Coppa Italia.

Uno dei migliori azzurri è stato, sicuramente, Dries Mertens a segno in entrambi i match, insieme a Piotr Zielinski, che contro l’Atalanta ha realizzato il suo primo gol stagionale. Fondamentale per l’Atalanta, invece, il “Papu” Gomez, autore dell’assist per l’illusorio vantaggio di Cristante nel 3-1 di campionato e del gol vittoria in Coppa.

Quanto i bergamaschi siano insidiosi per gli azzurri è testimoniato anche dalle parole di Maurizio Sarri, che dopo la sconfitta in Coppa Italia affermò: “L’Atalanta ci da fastidio anche quando siamo al meglio, ci toglie ritmo e contro di loro facciamo sempre fatica”.

Gasperini, invece, sottolineò la sua buona tradizione contro il Napoli: “Contro il Napoli, le mie squadre hanno sempre disputato ottime partite: c’è equilibrio, ma la mia tradizione è sempre positiva; il San Paolo mi porta fortuna”.

Insomma, questo lunch match di domenica promette spettacolo e offre parecchi spunti interessanti. È il momento di tornare a pensare al calcio giocato visto che, a causa del mercato, ce ne eravamo dimenticati un po’ tutti.