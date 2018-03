Atalanta-Napoli, le pagelle: Allan un guerriero, Mertens torna al goal

Il Napoli vince 1-0 a Bergamo contro l’Atalanta grazie al goal di Dries Mertens, 3 punti fondamentali su un campo difficilissimo contro una squadra ostile. Ecco le pagelle degli azzurri:

Reina 6,5: “Poche volte chiamato in causa, nel secondo tempo fa una grande parata su Cristante”

Hysaj 6: “Bene in fase difensiva, riesce a contenre il papu Gomez”

Albiol 6,5: “Impeccabile, esce sempre con i tempi giusti e non concede nulla, bravissimo a fermare regolarmente Gomez su una palla svirgolata che poteva diventare pericolosa”

Koulibaly 6,5: “Solito muro in difesa, Cornelius stavolta viene sovrastato da Kalidou che non gli fa toccare palla”

Mario Rui 6,5: “Molto bene in fase difensiva, ma bene anche in fase offensiva con dei buoni cross ed una bella palla per Mertens”

Allan 7,5: “Un guerriero, lotta su ogni pallone e vince ben otto contrasti, la sua fisicità a centrocampo è devastante”

Jorgingo 6: “Contro la fisicità dell’Atalanta è sempre difficile per lui trovare spazi e impostare, viene sempre ben ingabbiato. Rimedia dedicandosi ai compiti difensivi e con ottimi posizionamenti”

Zielinski 6: “Da un giocatore con le sue qualità ci si aspetta decisamente di più, nel finale chiede il cambio per crampi”

Callejon 7: “Ha la grande chance per portare il Napoli in vantaggio, Berisha gli dice di no con un grande riflesso. Serve l’assist per il goal decisivo di Mertens”

Mertens 7,5: “Torna al goal dopo 9 partite in campionato e segna per la prima volta contro l’Atalanta. Nel finale serve anche un grande assist per Hamsik, che però si divora clamorosamente il goal”

Insigne 6: “Non riesce a creare tanto, la giocatà più importante è il tiro a giro fatto nel primo tempo. Poteva evitare di lamentarsi quando Sarri lo ha sostituito”

Hamsik 6: “Entra nell’ultimo quarto d’ora, si divora un goal fatto, poi trova il goal del 2-0 ma viene annullato per un fuorigioco millimetrico”

Rog 6,5: Entra negli ultimi 5 minuti, fa una grande giocata e arriva in area di rigore, poi calcia malissimo e Berisha blocca facilmente”

