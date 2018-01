Atalanta-Napoli, probabili formazioni e curiosità. Hamsik in dubbio, De Roon squalificato

La 21esima giornata di campionato si apre con l’anticipo tra Atalanta e Napoli.

Gara delicata soprattutto per gli azzurri che si ritrovano primi ma la Juventus è ad un punto dietro. Il Napoli vuole mantenere questa distanza ma deve anche superare le difficoltà a cui va incontro ogni volta che si ritrova avanti l’Atalanta. Infatti gli azzurri soffrono molto il gioco di Gasperini ma questa volta, tornando dalla pausa, Sarri avrà studiato gli avversari nei minimi particolari.

NAPOLI – Il dubbio è Hamsik, il capitano è influenzato ma è stato convocato. Reina sarà a porta, Albiol e Koulibaly la coppia centrale mentre Hysaj e Mario Rui saranno sulle fasce. A centrocampo se non ce la farà Hamsik è pronto Zielinski, con jorginho al centro e Allan a destra. Il trio avanti sarà costituito da Callejon, Mertens e Insigne.

ATALANTA – Gasperini non avrà De Roon squalificato e tra l’altro il tecnico non siederà in panchina perché anche lui squalificato, al suo posto ci sarà Gritti. La difesa sarà formata da Masiello, Caldara e Toloi, quest’ultimo è favorito su Palomino. Al centrocampo ci saranno Cristante e Freuler al centro mentre sugli esterni Hateboer e Spinazzola. In attacco Ilicic sarà alle spalle di Gomez e Cornelius.

PROBABILI FORMAZIONI

ATALANTA (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Caldara, Masiello; Hateboer, Cristante, Freuler, Spinazzola; Ilicic; Cornelius, Gomez. All. Gritti

NAPOLI (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne. All. Sarri

ARBITRO: Orsato.

Tutto su Atalanta-Napoli:

La gara sarà visibile in Tv su Sky Calcio e Premium Calcio. Diretta radiofonica su Kiss Kiss Italia e Radio Rai. Diretta testuale della gara sul nostro sito.