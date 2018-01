Atalanta-Napoli, lo stadio è già ad un passo dal sold-out

Grande attesa per il big-match della prossima giornata di campionato all’Atleti Azzurri d’Italia.

Prima gara della Serie A dopo la sosta invernale, Atalanta-Napoli sarà un match seguitissimo anche dal vivo in quel di Bergamo. Così come verificato poco fa sul sito di Listicket, rivenditore ufficiale dei ticket della società bergamasca, lo Stadio Atleti Azzurri d’Italia è già vicino ad un clamoroso sold-out a circa una settimana dal fischio d’inizio, nonostante i prezzi alti e l’annullamento di ogni tipo di riduzione.

Sei settori sono già esauriti (Curva Pisani, Tribuna Vip, Parterre Giulio Cesare, Centrale Giulio Cesare, Pitch Sud, Pitch Nord), altri sono verso il sold-out (Tribuna d’onore, Tribuna Centrale, Laterale Giulio Cesare, Curva Morosini). Ad oggi soltanto i Distinti Nord ancora con buona possibilità d’acquisto.

Ricordiamo che i biglietti della gara non potranno essere acquistati da residenti in Campania, mentre per l’accesso al “settore ospiti” sarà fondamentale (oltre a non essere residenti campani) avere la Tessera del Tifoso rilasciata dalla squadra azzurra.