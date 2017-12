Attacco, una scorpacciata di gol per coronare il grande sogno

Con i suoi 41 goal in campionato, il Napoli ha il secondo miglior attacco della Serie A, alle spalle solo di quello della Juventus con 45.

Il reparto offensivo degli azzurri è composto da Callejon, Mertens, Insigne, Ounas, Giaccherini e dall’infortunato Arkadiusz Milik.

Il gioco offensivo del Napoli è l’emblema della filosofia di Sarri: scambi stretti, sovrapposizioni da parte del terzino, tagli verso il centro, triangolazioni con i centrocampisti. Esempi sono i consueti tagli di Callejon (imbeccato quasi sempre dai lanci dalla sinistra di Insigne), le continue combinazioni tra lo stesso Insigne e Ghoulam (spesso e volentieri aiutati da Hamsik) che rendono la fascia sinistra il fulcro della manovra azzurra.

L’infortunio del polacco, avvenuto lo scorso 24 settembre contro la Spal, ha costretto Mertens ad un vero e proprio tour de force, del quale il belga sembra aver risentito parecchio, sia fisicamente che mentalmente.

Dries, con i suoi 10 goal di cui 3 su rigore, è il capocannoniere azzurro, ma è a digiuno, ormai, da 7 partite: il suo ultimo goal risale allo scorso 29 ottobre, alla partita vinta per 3-1 contro il Sassuolo, al San Paolo.

Mertens però non è stato l’unico ad essere utilizzato tanto: anche Callejon e Insigne, considerati titolari inamovibili da mister Sarri , hanno rifiatato molto poco da inizio stagione. Ounas e Giaccherini forse non ritenuti all’altezza dall’allenatore hanno trovato invece pochissimo spazio.

L’algerino, per ora, ha giocato solo 199′ (87 in campionato, 36 in Champions League e 76 in Coppa Italia), l’ex Juve ancora meno, con soli 118′ giocati (60 in campionato, 58 in Coppa Italia).

Normale dunque che l’attacco del Napoli abbia avuto un calo, ma con i 6 goal segnati nelle ultime due partite, 3 con il Torino e 3 con la Samp, sembra che la spia della riserva si sia già spenta. Questo anche grazie ai goal di centrocampisti e difensori che permettono agli azzurri di mantenere alte le statistiche di percentuale realizzativa, ma sopratutto di mantere il comando della classifica di Serie A.

Il 2017 è stato un anno pazzesco per gli azzurri a livello realizzativo: i gol segnati sono 119 e, ovviamente, il tridente d’attacco ha dato un contributo enorme. Mertens, autore di un’annata fantastica che lo ha portato ad essere uno dei 30 candidati al Pallone d’Oro, è il miglior realizzatore dell’anno solare, con 35 marcature in 4034′ (con una media di un gol ogni 115′). Ottima stagione anche per Lorenzo Insigne, andato a segno 25 volte in 4180′ (un gol ogni 167′). L’ultimo tassello del tridente titolare, Josè Callejon ha timbrato il cartellino per 16 volte in 4428′ (un gol ogni 276′). Scarso, ovviamente, l’apporto dello sfortunatissimo Arek Milik, autore di 3 gol nel 2017, che vorrà sicuramente invertire la rotta nel prossimo anno, per guidare il Napoli verso traguardi importanti.