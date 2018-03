In attesa del Cagliari, sabato mattina di riposo per gli azzurri

Il Napoli tornerà nel pomeriggio a preparare la sfida contro i rossoblu degli ex Pavoletti e Cigarini.

Riposo per la squadra partenopea in questa prima metà di giornata. Gli azzurri infatti stamattina non si alleneranno e scenderanno sul prato di uno dei campi del centro tecnico di Castel Volturno soltanto dopo pranzo. I partenopei saranno di scena dopodomani alla Sardegna Arena contro il Cagliari allenato da Diego Luis López, gara valida per il posticipo della 26°giornata di Serie A e in programma alle 20:45.



Questo il report dell’allenamento di ieri. Seduta mattutina in cui la squadra si è divisa in due gruppi: allenamento defaticante e partitina a porte piccole per chi ha giocato dall’inizio in Europa League, gli altri uomini della rosa hanno svolto attivazione e successivamente partita a campo ridotto. Mário Rui ha lavorato regolarmente con il primo gruppo.

