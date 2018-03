In attesa della Roma, giovedì mattina di riposo per gli azzurri

Il Napoli tornerà nel pomeriggio a preparare la sfida contro i giallorossi quinti in classifica.

Riposo per la squadra partenopea in questa prima metà di giornata. Gli azzurri infatti stamattina non si alleneranno e scenderanno sul prato di uno dei campi del centro tecnico di Castel Volturno soltanto dopo pranzo. I partenopei sabato saranno di scena al San Paolo contro la Roma allenata da Eusebio Di Francesco, gara valida per la 27°giornata di Serie A in programma alle 20:45.

–

Questo il report dell’allenamento di ieri. La squadra si è divisa in due gruppi. Chi ha giocato dall’inizio a Cagliari ha svolto sul campo 1, attivazione, lavoro aerobico e partitina con le porte piccole. Gli altri uomini della rosa, sul campo 2, sono stati impegnati analogamente in attivazione e allenamento aerobico. Chiusura con partitina a campo ridotto 7 contro 7.

Comments

comments