Aurelio De Laurentiis: “Splendido ragù pre-match”

Ospite alla kermesse a Palazzo Petrucci il patron azzurro si gode la cucina culinaria napoletana.

C’è tempo per il big match di questa sera tra Napoli e Roma, gara valevole per la 27esima giornata di serie A. Il Presidente Aurelio De Laurentiis, forse per prepararsi psicologicamente alla partita, ha partecipato quest’oggi alla manifestazione culinaria intitolata “Ragù 7 su 7” che si concluderà domani. De Laurentiis, in compagnia di Luciano Pignataro e Peppino Napoletano, ha avuto modo di deliziare il palato con un piatto tipico della cucina partenopea, come si evince dal suo tweet pubblicato sul profilo ufficiale: “Splendido ragù a Palazzo Petrucci per ragù 7 su 7 in compagnia di Luciano Pignataro e Peppino Napoletano”. Giusto il tempo di digerire, perché alle 20:45 ci sarà il suo Napoli, di scena a Fuorigrotta nello stadio San Paolo, anch’esso simbolo della napoletanità in Italia e nel mondo.

Splendido ragù a Palazzo Petrucci per ragù 7 su 7 in compagnia di Luciano Pignataro e Peppino Napoletano ! #ADL pic.twitter.com/M96nL7Ml3s — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) 3 marzo 2018

A cura di Daniele Arcella.

