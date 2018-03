Auriemma: “L’Europa League è per chi non vince i campionati. Napoli in testa nonostante tutto”

Raffaele Auriemma ha parlato durante Tiki Taka, ai microfoni di Mediaset Premium.

“Al Napoli conviene che la Juve vada avanti in Champions. Allegri è un grande allenatore, si sa come si vince, ma in Europa è diverso rispetto alla Serie A. Se stai sulla tre quarti aspettando l’avversario per vincere 1-0, magari non ti va bene. Ha impostato il suo gioco su una difesa straordinaria, sfruttando poi gli errori degli altri. Il gol contro il Torino? Se dite che per il metro dell’arbitro non è fallo allora non dico niente, ma per me è fallo. Però parliamo del mancino di Chiellini sulla faccia di Belotti, ha proprio caricato.

Il Napoli non ha rischiato contro la Spal, che ha fatto un solo tiro in porta. Si è gestita e dobbiamo anche apprezzare Meret che ha fatto almeno tre interventi decisivi. Il Napoli sta soffrendo momenti molto difficli tra infortuni e assenze senza avere le alternative della Juve ed è questo il merito degli azzurri, stare comunque davanti rispetto a dei bianconeri che sono anche migliori dell’anno scorso. L’eliminazione dall’Europa League dev’essere valutata, è una competizione in cui si impegna davvero solo chi non può più vincere il proprio campionato“.

