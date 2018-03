Ausilio: “Dobbiamo pensare a noi stessi e conquistare i tre punti”

Il dirigente dell’Inter ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Premium Sport. Queste le sue parole:

“Noi dobbiamo guardare solo a noi stessi e fare risultato per noi perché i tre punti contano per l’Inter. De Vrij? Non posso dire che abbiamo un accordo con lui. Parlo solo dei giocatori che abbiamo ora e che stasera giocheranno. Lautaro Martinez è vicino ma il mercato è lungo e questa non è un’operazione non ancora definita ma si sono gettate le basi. Cancelo, dopo l’infortunio, ha potuto lavorare con continuità con il mister. Qui all’Inter si sta completando e credo che diventerà un giocatore importante nel panorama calcistico.”

