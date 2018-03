Ausilio: “Icardi deve pensare a fare il suo mestiere”

Piero Ausilio, direttore sportivo dell’Inter, ha lasciato una dichiarazione a Napoli Magazine

“Icardi avrà tutto il tempo per entrare nella Hall of Fame, ora deve concentrarsi sul presente, sulle prestazioni, sulle partite e sui gol, visto qual è il suo mestiere – riporta Fc Inter 1908 -. Adesso deve fare di tutto per portare l’Inter il più in alto possibile, insieme a tutti i suoi compagni. Da qui a fine anno ogni gara è un’insidia, cercheremo di far bene in ogni gara a partire dal Napoli per arrivare in Champions”.

