Avv. Grassani: “Younes ha dimenticato di aver firmato 31 pagine”

Amin Younes continua a dichiarare di non aver firmato nulla col Napoli, CLICCA QUI.

L’Avvocato del Napoli, Mattia Grassiani, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli ed ha chiarito la situazione: “Le dichiarazioni di Younes sono sconcertanti soprattutto quando sono fatte da un professionista come lui che milita in un grande club come l’Ajax. Lui dice di non aver firmato nulla ma io che ho seguito tutto mi fa sorridere, lui ha firmato anche una variazione di tessereamento con decorrenza dal 1° luglio 2018. Lui ha un totale di 31 firme poste su vari contratti che sono stati scritti e firmati davanti al suo agente e con all’avocato italiano si sono scambiati i documenti via email. Questa è una circostanza fuori dalla realtà.

Il Napoli non deve assumere nessuna posizione, Younes rilascia delle dichiarazuoni e sembra voler contestare questi accordi ma deve superare una montagna e dimostrare che non era lui a firmare, ci sono delle email scambiate, messaggi via telefono dove lui stesso esortava al Napoli di mandare tutti i documenti.

Younes se vuole impugnare il contratto deve dimostrare che non era lui né durante le visite né ad aver firmato per 31 volte.

Chi vuole Yuones deve trattare col Napoli, lui dal 1° òuglio è un giocatore azzurro. Sono contratti validi e obbligatori sia per il Napoli che per il giocatore. Se lui non si presenterà al ritiro e contesterà i contratti, firmando un secondo contratto con un altro club ci sarebbe uno scenario dove lui ricorrerà a squalifiche e multe, mentre per il club che vorrà tesserarlo ci saranno blocchi di mercato. Sono rischi che credo nessun direttore vorrà prendersi. E’ un percorso pericoloso, l’impegno preso è di 5 anni dal 1°luglio 2018 al 30 giugno 2023.

Ci sono gli strumenti per sanzionare giocatore e club che avrà tesserato Younes. Ci sarà un risarcimento danni per Younes se dovesse essere reale quello che ha dichiarato”.

