Baggio: “Napoli molto bene, ma la favorita per lo scudetto resta la Juventus”

Roberto Baggio ha parlato in un’intervista alla Gazzetta dello Sport.

“Non entro in uno stadio da parecchio, ma ne guardo tanto in tv. È un grande campionato, il Napoli sta facendo molto bene, ma credo che la Juve sia ancora un tantino avanti. La Juve può farcela col Real. E per lo scudetto la vedo ancora favorita. Ha vinto 6 scudetti di fila. Mica uno scherzo. Sì, la partita con la Spal ha detto che sono umani, succede che una la pareggi, ma la Juve è cinica, pragmatica, completa. La vedo ancora un filo davanti alle altre”.

