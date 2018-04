Baiano: “Il Napoli sta facendo un miracolo, mai dire mai”

Francesco Baiano, ex giocatore di Napoli e Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Radio Marte della lotta scudetto tra Napoli e Juventus.

“Non c’è bisogno di questa cena per unire il gruppo, quello del Napoli è già un gruppo molto unito, si vede. Il miracolo questa stagione lo sta facendo il Napoli perché sta tenendo il campionato ancora aperto. Era la Juventus la favorita ad inizio stagione, non il Napoli. Mai dire mai nel calcio, non possiamo sapere cosa succederà se il Napoli dovesse vincere a Torino nello scontro diretto”.

