Baldini: “Mi auguro che il Napoli stia attaccato alla Juve con le unghie”

Francesco Baldini, ex capitano del Napoli, è intervenuto a Radio Marte

“Io tifo Napoli e spero che gli azzurri stiano attaccati con le unghie alla Juve fino alla fine. Me lo auguro perché lo meritano i tifosi, la società ed i calciatori. La Juve è indubbiamente forte ma possiamo farcela, anche arrivare a -3 sarebbe una grande impresa. Purtroppo siamo andati a -4 in pochi giorni ed ora è difficile riemergere psicologicamente parlando ma il Napoli si deve scuotere altrimenti sarebbe un peccato clamoroso. Devono pensare a loro stessi perché si, la Juve può vincerle tutte. Il Genoa ora è in salute e potrebbe creare qualche problema agli azzurri ma il Napoli deve ritrovare il goal e la vittoria” .



