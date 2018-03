Ballardini: “Il Napoli fa il calcio migliore in Italia, sarà match intenso”

L’allenatore del Genoa ha parlato in conferenza stampa di presentazione della sfida al Napoli.

“Giocheremo contro un team ben organizzato, forse la squadra più brava della Serie A e sono davvero curioso il tipo di partita che faremo, il Napoli sicuramente stimola sotto ogni punto di vista perchè gioca diversamente dalle altre. Credo che sarà un match piuttosto intenso, che si terrà sempre vivo per molti motivi. Se dobbiamo giocare anche sulla paura del Napoli? No, dobbiamo giocare solo su noi stessi perchè loro il gol possono farlo in qualsiasi momento.



Noi siamo molto bravi nella gestione della palla ma ogni tan to andiamo in black-out e perdiamo questa dote, credo che dobbiamo migliorare la qualità del gioco, con particolare attenzione alla fase difensiva per condizionare gli avversari che incontreremo.Non dobbiamo fermare mai questo nostro percorso di crescita.

Assenze? purtroppo Izzo e Veloso mancheranno, il difensore è vicino al rientro mentre per il centrocampista dobbiamo aspettare ancora. Non so quanti minuti hanno nelle gambe Rossi e Taarabt ma sicuramente li porterò a Napoli.



Cosa penso del momento del Napoli e se può condizionarlo domani? è un team molto collaudato, ognuno durante un torneo ha le sue difficoltà. Noi metteremo in campo serietà e motivazioni, con qualche buona qualità. Ribadisco non serviranno stimolti perchè il Napoli per me è la squadra più brava della Serie A. Non ho dubbi di formazione o tattici in questo momento, poi ovvio in base alla gara vedremo come muoverci.

Mentalmente non siamo scossi dal gol preso all’ultimo secondo contro il Milan, siamo sicuramente dispiaciuti ma nel calcio purtroppo tutto questo può starci, anche noi abbiamo vinto così quest’anno. Salvezza? è ancora tutto in gioco e ciò ti dà qualche stimolo in più sicuramente”.



Comments

comments