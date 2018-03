Balotelli contro Dani Alves: “Ha detto ca..ate dopo la morte di Astori”

Le parole di Dani Alves dopo la morte di Astori (“Non siamo rimasti turbati più di tanto visto che non lo conoscevamo, ogni giorno muoiono migliaia di bambini che non ricevono attenzione”) hanno fatto discutere e non sono andate affatto giù a Mario Balotelli.

L’attaccante del Nizza, che è stato compagno di Astori in Nazionale, in una diretta su Instagram ha criticato le dichiarazioni del brasiliano: “Doveva fare le condoglianze e basta, non dire ca..ate. Di fronte alla morte i commenti non possono essere quelli. Ha detto ca..ate che non c’entravano nulla”.

Il brasiliano ha risposto a “Super Mario” con un tweet: “Non avevo intenzione di offendere nessuno. Vivo in un mondo in cui spesso bisogna essere ipocriti per essere apprezzati dalle persone. Mi dispiace, ma se qualcuno si è sentito offeso chiedo scusa”.

Comments

comments