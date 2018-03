Balotelli: “Sono pronto a tornare in Italia: Napoli e Juve mi sono simpatiche”

Mario Balotelli, attaccante del Nizza, ha rilasciato un’intervista a La Domenica Sportiva.

L’attaccante ha parlato del suo futuro e della Nazionale: “Del mio futuro si sta occupando il mio procuratore Raiola. Io so soltanto che sono maturato e sono pronto a rientrare in Italia. Al Milan? Penso che sia molto difficile, sarebbe la terza volta. Juve e Napoli, però, sono squadre che mi sono molto simpatiche.

Capitolo Nazionale? Ventura l’anno scorso è venuto a Nizza prima della gara contro il Psg. Abbiamo parlato a lungo, ma ho capito subito che non mi avrebbe mai convocato, anche se io lo meritavo. Ora però lui in panchina non c’è più e io sono pronto a tornare in azzurro”.

Comments

comments