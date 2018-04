Mattia Bani, difensore del Chievo, ha parlato ai microfoni di Mediaset Premium, prima del match contro il Napoli.

“Dobbiamo cercare di mettere in atto quanto preparato in settimana. Sappiamo di giocare contro una squadra importante che si sta giocando il campionato. Il risultato varierà a seconda delle condizioni che ci saranno nella partita, ma dovremo cercare di riproporre quanto fatto a Milano. Sono felice di essere al San Paolo, cercherò di fare un’ottima prestazione come tutta la squadra”.

Comments

comments