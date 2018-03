Banti: “Noi siamo favorevoli al VAR. Il campionato è più avvincente”

A Montecatini Terme, dove si è svolta la cerimonia per il premio Maestrelli, era presente anche l’arbitro Luca Banti

Batnti è stato intervistato da TV Luna ed ha parlato anche del VAR: “Fronda anti-VAR? Smentisco. Noi siamo contenti e favorevoli, se finivo una gara con un rigore non dato mi scocciava, ora si può modificare il chiaro errore.

Il campionato è più avvincente, ci sono meno proteste, dopo che l’arbitro rivede l’episodio si accetta tranquillamente la decisione. In anticipo c’erano state grosse proteste come negli anni passati, a monitor però ha preso la decisione e non c’è stata nessuna protesta e meno nervosismo. Sono diminuiti anche i cartellini”.

