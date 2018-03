Banti sul VAR: “Mia valutazione sicuramente positiva”

L’arbitro toscano ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la cerimonia del Premio Maestrelli. Queste le sue parole:

“La mia valutazione è estremamente positiva. Certo, ci sono stati anche momenti difficili, ma ora abbiamo dalla nostra la possibilità di correggere un chiaro errore”. “Per me il campionato è più avvincente, ci sono meno espulsi e meno ammoniti perché anche i calciatori hanno avuto una buona reazione verso questo nuovo strumento e c’è meno nervosismo in campo. Dipendesse da me si andrebbe avanti così”

