Barcellona, Deulofeu non convocato per la prossima partita

L’attaccante spagnolo non farà parte della squadra che domani affronterà l’Espanyol in Coppa del Re.

Dopo il rifiuto di Verdi il Napoli è di nuovo alla ricerca di un’esterno d’attacco per rinforzare l’organico.

Il maggior indiziato è Gerard Deulofeu, giocatore del Barcellona. Lo spagnolo non è stato convocato per la prossima partita che il Barcellona giocherà in Coppa Del Rey contro l’Espanol. Episodio che però potrebbe non essere significativo visto che nemmeno nell’ultima partita di campionato il giocatore è stato convocato per un problema al ginocchio.