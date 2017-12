Il Barcellona vince el clasico e ipoteca LaLiga, Cavani da record e il PSG vola in Ligue1

Rubrica settimanale sui principali campionati di calcio europei.

Il Lipsia, prossimo avversario del Napoli in Europa League, non ha giocato. La Bundesliga osserva la pausa invernale fino al 12 gennaio 2018.

INGHILTERRA PREMIER LEAGUE – 19° giornata.

Il City vince anche in casa (4-0) con il Bournemouth e allunga in classifica grazie anche al contemporaneo pareggio (2-2) dello United sul campo del Leicester. Pareggiano anche il Chjelsea (0-0 sul campo dell’Everton), Liverpool e Arsenal che pareggiano 3-3 lo scontro diretto in casa dei londinesi. Torna alla vittoria il Tottenham (3-0) sul campo del Burnley. Torna alla vittoria anche Benitez che con il Newcastle espugna (3-2) il campo del West Ham.

La classifica: Manchester City 55, Manchester United 42, Chelsea 39, Liverpool 35, Tottenham e Arsenal 34

Marcatori: Salah (Liverpool) e Kane (Tottenham) in testa con 15 gol.

SPAGNA LaLIGA – 17° giornata.

Il Barcellona vince ‘el clasico’ al Bernabeu. Il 3-0 per i catalani è stato siglato dalla reti di Suarez, Messi e Vidal). Perdono anche l’Atletico Madrid (1-0 sul campo dell’Espanyol), il Valencia (0-1 in casa con il Valencia) e il Siviglia (1-3 sul campo della Real Sociedad).

La classifica: Barcellona 45, Atletico Madrid 36, Valencia 34, Real Madrid 31 (una gara in meno), Siviglia 29.

Marcatori: Messi (Barcellona) in testa con 15 gol

GERMANIA BUNDESLIGA – 17° giornata.

La Bundesliga osserva la pausa invernale. Torna in campo il 12 gennaio 2018 con l’anticipo della prima giornata di ritorno Leverkusen-Bayern Monaco. Lipsia in campo sabato 123 gennaio alle ore 18:30 in casa contro lo Schalke04.

La classifica: Bayern Monaco 41, Schalke04 30, Lipsia, Leverkusen, Moenchengladbach e Dortmund 28.

Marcatori: Lewandowski (Bayern Monaco) in testa con 15 gol.

FRANCIA LIGUE1 – 18° giornata.

Il PSG vince 3-1 in casa con il Caen ma la notizia è che Cavani ha segnato ancora entrando così nella storia del PSG.s Vincono anche il Monaco (2-1 in casa con il Rennes), il Lione (2-1 sul campo del Tolosa), il Marsiglia 3-1 in casa con il Troyes e il Nantes di Ranieri (1-0 in casa dell’Amiens).

La classifica: PSG 50 Lione e Monaco 41, Marsiglia 38, Nantes 33.

Marcatori: Cavani (PSG) in testa con 19 gol.

GLI ALTRI CAMPIONATI (primi tre posti in classifica):