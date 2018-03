Bargiggia: “Una squadra che decide di uscire dall’Europa è perdente”

Nuovo attacco del giornalista di Mediaset, Paolo Bargiggia, verso il Napoli.

La polemica è nata da un retweet dello stesso Bargiggia ad un commento di un utente: “Chi spiega ora a Sarri che il Siviglia fattura meno dello United?”. Un altro utente ha poi preso le difese del Napoli affermando che: “la vittoria del Siviglia è una sorpresa. Chi è più ricco è favorito e questo dice Sarri ed è innegabile. E soprattutto la ricchezza vale su un lungo campionato. Come nn si fa a capire un concetto così elementare?”.

E infine la risposta di Bargiggia: “Un allenatore, una società che decidono di uscire da una coppa europea, sono perdenti in partenza. Per cultura. Per mentalità”.

Un allenatore, una società che decidono di uscire da una coppa europea, sono perdenti in partenza. Per cultura. Per mentalità.@sscnapoli https://t.co/wJWGnmwFCS — Paolo Bargiggia (@Paolo_Bargiggia) March 15, 2018

