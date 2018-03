Il giornalista Marino Bartoletti ha parlato ai microfoni di TvLuna.

“Settore ospiti dello Stadium aperto ai tifosi del Napoli? Mi impegnerò in questa battaglia! Anche ai tifosi della Juve dispiacerebbe secondo me, non andrebbero lì i peggiori e non ci sono rischi per l’ordine pubblico. E’ uno spareggio, anche in Napoli-Milan del ’90 senza il pubblico antagonista avrebbe tolto sapore allo Scudetto”.

