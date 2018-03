Bartoletti: “Ricevo tanti insulti dai tifosi juventini perché vorrei far aprire il settore ospiti”

Marino Bartoletti, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

Queste le sue parole: “Sto ricevendo tanti insuti dai tifosi della Juventus per la mia battaglia di far aprire il settore ospiti, ovviamente fu sbagliato chiudere il settore degli ospiti al San Paolo nella gara di andata. La gara del 22 aprile sarà ua grande partita, uno dei veri spareggi del calcio italiano. Il mio discorso è di buona fede e civiltà, mi spiace se non viene capito. Anche i tifosi bianconeri che vivono in Campania mi hanno attaccato, si tratto di responsabilità andare in trasferta.

Resto convinto che quando una squadra italiana gioca in Europa i tifosi debbano tifare per quella squadra o almeno non andare contro.

Io guardo oltre per il bene del nostro paese. Mi viene da ridere quando solo in Italia ci definiamo “malati” e ci chiamiamo tifosi, da altre parti sono definiti in altri modi.

Quando vedo insulti di tutti i tipi alla mia persona e ad altre è una sconfitta per tutti. In giro non devono andare persone che sono violente”.

