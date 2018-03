Barzagli: “Non mi aspettavo Juve-Napoli decisiva, arriveremo in fondo insieme”

Il calciatore della Juventus ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport.

“Il ritorno di Bonucci allo Stadium? Non cambierà molto per noi, ma per Leo sarà una partita speciale perché torna dove ritroverà la sua ex squadra, dove ha compagni e amici e dove abbiamo condiviso anni bellissimi. Sarà molto emozionante per tutti, vederlo nell’altra squadra farà una certa impressione, ma poi una volta salutati sono sicuro che in campo ognuno darà battaglia.

Col Milan sarà una gara intensa e difficile, con due squadre che hanno obiettivi importanti. Noi dobbiamo cercare di rimanere davanti al Napoli, il Milan lotta per la Champions: siamo due formazioni agguerrite. La sfida con i rossoneri pesa tanto, è importante vincerla per fare un altro passo in avanti. Non mi sarei aspettato che lo scontro diretto col Napoli potesse decidere il campionato, ma più si va avanti e più credo che arriveremo al rush finale insieme, stiamo entrambe facendo un grandissimo campionato”.

