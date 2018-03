Batistuta: “Higuain? Non c’è attaccante migliore”

L’ex attaccante di Fiorentina, Roma e della nazionale argentina ha incoronato Higuain come attaccante principe per l’albiceleste in un’intervista sui prossimi mondiali in Russia.

“L’Argentina ha molte possibilità, può vincere tranquillamente così come il Brasile o la Germania. Ci sono grandi squadre più la sorpresa che ci sarà come sempre. E’ meglio non fare previsioni ma l’Argentina è una di quelle squadre che potrebbe vincere. Arriverà lontano anche questa volta.

Chi sceglierei tra Higuain e Icardi? Credo che ai Mondiali ci sarà Higuain perché sta giocando bene da parecchi anni. Al momento non c’è uno migliore di lui, stimo molto Icardi ma non mi sembra superiore al Pipita, è alla pari. Dovrebbero andare entrambi per quello che stanno facendo ma non c’è posto per tutti”.

