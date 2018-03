Bayern e PSG super, Benítez sorride, Montella piange

Il riassunto delle gare del week-end dei principali quattro campionati europei.



La Liga (28°giornata) – Continua a volare la capolista Barcellona, che passa senza problemi 2-0 sul campo del Malaga con le reti, entrambe nel primo tempo, di Suarez e Coutinho. Dietro i blaugrana, di ben otto punti, l’Atlético Madrid che batte 3-0 il Celta Vigo. Dietro il duo di testa invece resta emozionante il duello per la terza piazza fra il “piccolo” Valencia e il “ricchissimo” Real Madrid: le merengues vincono 2-1 sul campo dell’Eibar, i valenciani regolano 2-0 il Siviglia. La squadra di Montella con un successo si sarebbe portata a -5, sprofonda invece a -11 a 10 giornate dalla fine e rischia di doversi guardare alle spalle, dove la sorpresa Girona avanza e il Villarreal potrebbe riprendersi.

–

FA Premier League (30°giornata) – In attesa del City che stasera gioca il posticipo in casa dello Stoke, vince la vice-capolista United contro il Liverpool grazie a due reti di Rashford che mandano in delirio i tifosi del Manchester United e soprattutto permettono a Mourinho di ipotecare la Champions. I Red Devils salgono infatti a +5 sulla squadra di Klopp. Del tonfo dei Reds ne approfitta il Chelsea di Antonio Conte, che a Stamford Bridge batte 2-1 con il gol di Willian e l’autorete di Kelly il Crystal Palace e torna a meno 4 dal terzo posto del Liverpool. Nelle altre gare netto successo del Leicester sul campo del fanalino di cosa WBA (1-4), vittoria salvezza del Newcastle di Rafa Benitez (3-0 al Southampton) e successi per Everton (2-0 al Brighton) e Burnley, che passa 3-0 all’Olympic Stadium e scatena la rabbia dei tifosi del West Ham. In coda Huddersfiled-Swansea termina 0-0.

–

1. Fußball-Bundesliga (26°giornata) – Inarrestabile il cammino del Bayern Monaco che vince 6-0 sull’Amburgo e mantiene lo strabordante +20 il vantaggio sul secondo posto adesso occupato dallo Schalke 04 (vittorioso 1-0 in casa del Mainz). Al terzo posto sale il Borussia Dortmund che vince 3-2 lo scontro diretto contro l’Eintracht Francoforte. Clamorosamente ancora senza vittoria l’RB Lispia. La squadra della Red Bull non sa più vincere ed è scivolata ad un passo dal settimo posto, dopo il pareggio a reti bianche in casa dello Stoccarda.

–

Ligue 1 (28°giornata) – Sempre inarrestabile e stellare il cammino del PSG che vince 5-0 in casa sul Metz e mantiene ben 14 punti di vantaggio sul Monaco, che vince 3-1 in casa del Racing Strasburgo. I biancorossi restano al secondo posto e mantengono a 4 punti di vantaggio il Marsiglia, che vince 2-1 a Tolosa. Torna finalmente al successo Nantes di Ranieri, vittorioso 1-0 davanti ai propri tifosi sul Troyes grazie al gol sul finale di Emiliano Sala.

Comments

comments