Bellinazzo: “In Europa vince chi ha il fatturato più alto”

Marco Bellinazzo, autore del Sole 24 ore, è intervenuto a Radio Marte

“E’ sempre più difficile vincere extra fatturato. Sembra che al giorno d’oggi debbano vincere per forza e nella maggior parte dei casi è cosi, le squadre con il fatturato più alto. Questa è la malattia del calcio Europeo perché in Premier ci sono varie squadre che competono per il titolo e che in Europa si fanno valere. In Italia, Francia, Germania, Spagna non è assolutamente così, mentre prima ogni tot anni potevamo assistere a qualche miracolo sportivo adesso le vittorie dei campionati sono quasi scontate” .

