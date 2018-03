Il giornalista ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.



“Lo scudetto al Napoli? beh posso dire che paradossalmente economicamente non conviene vincerlo, perchè i premi dei calciatori sono sicuramente più esosi di quelli previsti per chi vince. Detto questo però un Napoli campione d’Italia attiverebbe tanti sponsor e dei meccanismi collegati, tutto ciò potrebbe portare il fatturato ad aumentare in un triennio almeno del 20-25%”.

