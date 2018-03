Belotti: “Juve? Dovremo essere compatti e imporre il nostro gioco per metterli in difficoltà”

L’attaccante del Torino, tornato al gol oggi contro l’Udinese, ha rilasciato alcune dichiarazioni subito dopo la sfida con i bianconeri. Queste le sue parole:

“Derby? Rispetto a Genova sono riuscito a tenere meglio. In settimana ho lavorato tanto per rientrare in forma, lavorando soprattutto sulla massa muscolare. Oggi ho dimostrato di aver lavorato bene in allenamento.

Juve? Da adesso in poi ci penso, sarà molto ma molto difficile. Sappiamo la forza della Juve e dovremo prepararla molto bene ed essere tutti molto compatti per metterli in difficoltà ed imporre il nostro gioco.”

