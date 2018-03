Belotti: “Vogliamo dimostrare che l’Italia ha una grande Nazionale”

Il centravanti della Nazionale e del Torino ha parlato ai microfoni di Rai Sport.

“Mi dicono che dovrei andare in una big che giochi le coppe, ma io valuto ciò che è giusto per me a 360 gradi. Non mi interessa passare a una grande squadra se poi magari non gioco o sto in panchina. Se mi muovo è per essere titolare.

La gara di domani? Giochiamo a Wembley e sappiamo tutti che stadio sia, sarà emozionante giocare in un impianto così bello, dove in passato si son disputate tante finali. Come squadra dobbiamo dimostrare di essere comunque una grande Nazionale, con il lavoro e con il tempo.

Personalmente dopo i due infortuni ora sto bene fisicamente e mentalmente. Per fortuna ci sono ancora tante partite da qui al termine della stagione e posso rifarmi. Il mancato Mondiale? Quelle immagini di San Siro non le voglio più rivedere. Per ripartire dobbiamo stare uniti e compatti, anche per superare quel senso di precarietà che c’è intorno alla Nazionale. Ventura? No, non l’ho più sentito”.





