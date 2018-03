Beltrame: “La Juve vincerà lo scudetto”

Stefano Beltrame attacante del Go Ahead Eagles di proprietà della Juventus è intervenuto ai microfoni di Tuttojuve

” Alla grande, i ragazzi sono ancora galvanizzati dall’impresa di Wembley e dobbiamo chiamarla così perchè il Tottenham ha impressionato per come ha giocato. La Juventus ora sta facendo la Juventus, sapevo che ci voleva solo un pò di tempo per vedere i calciatori far la differenza come sta accadendo a Dybala. In campionato, alla fine, vincerà lo scudetto mentre in Champions abbiamo pescato il Real. Nonostante questo, secondo me ce la possiamo fare” .

