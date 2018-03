Queste le parole del centrocampista viola dopo la scomparsa di Astori.

“Non so dare una spiegazione, non so dare un perché a tutto questo… Ho solo una certezza, resterai sempre nel cuore di tutte le persone che hai conosciuto e questo perché per la persona che sei stato non potrà che essere così! Grazie per tutto, sarai sempre il nostro capitano. Riposa in pace amico mio!”.

