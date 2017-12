Benatia: “Ad aprile saremo davanti a tutti, ma il Napoli ci darà filo da torcere fino alla fine”

Mehdi Benatia, difensore della Juventus, ha rilasciato un’intervista al canale tematico del club bianconero.

“Stiamo facendo bene e dobbiamo continuare così, non subendo gol la nostra fiducia aumenta, anche perché con i calciatori che abbiamo in avanti possiamo segnare da un momento all’altro. Sono convinto che il Napoli ci darà filo da torcere fino alla fine, ma anche la Roma è forte e l’ho vista bene: credo i giallorossi abbiano qualcosa in più rispetto all’Inter, un’altra squadra molto solida. Saremo in tre, o quattro, a giocarci lo scudetto, ma credo che ad aprile saremo davanti a tutti”.