Benatia contro Crozza: “Ti aspetto a Vinovo. Non fai ridere nessuno”

Benatia non ci sta e risponde a Crozza dopo che quest’ultimo aveva fatto satira sia su di lui che su Buffon per le dichiarazioni nel post gara contro il Real Madrid.

Crozza aveva ironizzato sulle loro parole (LEGGI QUI) ma Benatia non ci sta ed ha deciso di rispondere.

La risposta del giocatore è arrivata su Instagram e le parole usate sono abbastanza forti: “E se vuoi provare sono a Vinovo tutti i giorni ti aspetto!! Imbecille testa di c…. non fai ridere nessuno”. La frase continua ma preferiamo non andare avanti.

Dopo questa risposta arriverà la contro risposta di Crozza? Di certo la cosa no finirà qua.

Comments

comments