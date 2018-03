Benatia: “Contro di noi fanno la gara della vita. Arbitri? scusa dei perdenti”

Il difensore in un video con Matuidi su YouTube per il canale “Bros.Stories”. Queste alcune dichiarazioni:

“In Italia la gente non capisce il modo in cui si lavora qui alla Juventus. Io lo so, perché ero dall’altra parte e quando ero alla Roma dicevo pure io che la Juventus non giocava bene ma che vinceva perchè c’erano gli arbitri o per altre cose. Ma sono solo scuse. Quando vedi il modo di fare le cose qui capisci che si tratta delle scuse dei perdenti.



All’inizio di questa stagione (si rivolge a Matuidi. ndr) mi avevi detto che la Roma e l’Inter erano lì in alto in classifica, io invece se ti ricordi bene ti dissi che conoscevo bene la Serie A e nel giro di due mesi non ci sarebbe stato più nessuno. Puoi vincere 7-8 partite, anche 10, ma 38 partite no. Il calcio italiano è difficile, quando giocano contro di noi tutte vogliono fare le partite della vita. Ma il segreto di tutto è il lavoro, non sono solo i giocatori della rosa che fanno la differenza, è il lavoro. La gente non lo vede, ma la Juventus domina in Italia grazie a tuttoquesto. La gente non immagina quanto lavoriamo e in che modo”.

